انت الان تتابع مقتل 1100 ناشط حقوقي في العالم خلال 3 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٨ ص

الأمم المتحدة

أعلن ميشال فورست المسؤول الأممي في حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن مقتل أكثر من 1100 حقوقي في العالم بين عامي 2015 و2017، قائلا: "الحالة الراهنة لا تدعو للسرور، جرائم القتل ترتكب بشكل متزايد والجريمة المنظمة ترعاها أحيانا شركات دولية تعمل بشكل خاص في قطاع التعدين"، لافتا إلى أن الاعتداءات الجسدية والتهديدات وعمليات الخطف والإخفاء تتزايد في جميع أنحاء العالم، مسلطا الضوء كذلك على ازدياد ظاهرة الإفلات من العقاب، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".

وأشار فورست إلى الوضع في أمريكا اللاتينية إذ أنه من أصل كل 100 جريمة قتل ترتكب بحق مدافعين عن حقوق الإنسان، يتم التحقيق في 5 جرائم ويتم توجيه الاتهام في جريمتين يساق المتهمون فيهما إلى القضاء، معربا عن قلقه من حملات القدح والذم والتشهير التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن تقييد المساحة المخصصة