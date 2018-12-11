مصرع مواطن وإصابة 10 آخرين في 3 حوادث مرورية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سماح عوض الله ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٥ ص

شهد اليوم الثلاثاء وقوع ثلاث حوادث مرور فى مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة وطريق الإسكندرية الصحراوي، حصدت روح مواطن وتسببت فى إصابة 10 آخرين، بينما تدخلت قوات المرور لرفع آثار الحوادث الثلاث، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى أقرب مستشفى لمكان الحادث. بدأت حوادث اليوم بعد الفجر مباشرة عند مطلع كوبري 56 بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بمدينة العاشر من رمضان، إذ اصطدمت سيارة ملاكي بأحد أعمدة الإنارة مما أسفر عن انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط، وإصابة 4 أشخاص.

وبانتقال قوات المرور تبين اصطدام السيارة رقم 153828 "ملاكي الشرقية"، ماركة "رينو"، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص من مستقلي السيارة، وتصادف الحادث مع مرور السيارة رقم "4879 د ب ج"، نقل ثقيل، بمقطورة رقم 6798 "د م ر"، مُحملة بحمولة زلط، وخلال محاولة قائدها تفادي السيارة الملاكي، انقلبت السيارة بالمقطورة