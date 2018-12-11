انت الان تتابع حارس نابولي: ليفربول لا يعتمد على صلاح فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٢ ص
أعرب الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس مرمى نادي نابولي الإيطالي، عن ثقته بقدرة فريقه على إسقاط نظيره ليفربول الإنجليزي والتأهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، وقال أوسبينا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الثلاثاء: "إنها فرصة جيدة لنا، ليفربول خصم عظيم ونعرف أننا نواجه فريقًا رائعًا، لكن لدينا مدرب رائع، ولاعبون رائعون.. واثقون من أننا سنقدم أداءً جيدًا، ونعتقد أننا قادرون على الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا".
وعن مواجهة الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول، قال دافيد أوسبينا: "أعلم أنه سجل 3 أهداف يوم السبت، إنه لاعب رائع، ولكن علينا الانتباه إلى الفريق بأكمله، وليفربول أظهر أنه فريق رائع، ولا يعتمد على لاعب واحد فقط، وهذا هو سبب وصولهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لديهم أفراد رائعون ولكنهم
ويسعى ليفربول للفوز على نابولي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم في ملعب أنفيلد، من أجل ضمان التأهل لدور الـ16، ويعتلي نابولي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما يحل ليفربول ثالثا برصيد 6 نقاط، وما زالت فرص التأهل مشتعلة في المجموعة.
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