الإسماعيلي يخشى مصير الأهلي والزمالك بكأس زايد

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يحل الإسماعيلى ضيفاً ثقيلاً على نظيره الرجاء المغربى باستاد محمد الخامس.. ويحتاج الدراويش للفوز بأى نتيجة أو التعادل الإيجابى لاستمرار المنافسة على اللقب العربى

تختتم مساء اليوم الثلاثاء، منافسات ثمن نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، بمواجهة قوية بين الرجاء المغربي والإسماعيلي، في إياب هذا الدور، والتي ستقام على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويطمح الفريقان، لحسم بطاقة التأهل الأخيرة لدور الثمانية للبطولة، بتحقيق الفوز بعد تعادل الفريقين سلبيًا في لقاء الذهاب الذي أقيم في مدينة الإسماعيلية، ويدخل الرجاء، المباراة برغبة جامحة لتحقيق الانتصار يعززها دعم جماهيري كبير منتظر أن تكتظ به مدرجات ملعب محمد الخامس، خاصةً بعد فوز النادي المغربي بلقب كأس الكونفيدرالية.

بينما يسعى الإسماعيلي، إلى مفاجأة أصحاب الأرض، والفوز باللقاء والعودة إلى مصر ببطاقة التأهل للبقاء في البطولة إلى جانب فريق الاتحاد السكندري المتأهل بعدما خرج فريقا الأهلي والزمالك من دور الـ 16، ويدخل الإسماعيلى مباراة الليلة منتشيًا بتأهله لدور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا مُتخطيًا عقبة ماسيجير

بينما يسعى الإسماعيلي، إلى مفاجأة أصحاب الأرض، والفوز باللقاء والعودة إلى مصر ببطاقة التأهل للبقاء في البطولة إلى جانب فريق الاتحاد السكندري المتأهل بعدما خرج فريقا الأهلي والزمالك من دور الـ 16، ويدخل الإسماعيلى مباراة الليلة منتشيًا بتأهله لدور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا مُتخطيًا عقبة ماسيجير البوروندى بمجموع المباراتين 3-1 وضرب الدراويش موعدًا مع القطن الكاميرونى فى دور الـ32. وتعد مباراة الليلة هى المباراة الأخيرة للبرازيلي جورفان فييرا، المدير الفني للإسماعيلي مع الدراويش بعد أن أبلغ الإدارة بعزمه الرحيل عن منصبه لظروف أسرية، وقضى فييرا 68 يومًا على رأس القيادة الفنية للدراويش، حيث تولى المدرب البرازيلى تدريب الدراويش فى 4 أكتوبر الماضى، خلفًا للمدرب الجزائرى خير الدين مضوى، وقاد فييرا الإسماعيلى فى 10 مباريات فاز فى 5 وتعادل فى 2 وخسر 3 وسجل الدراويش تحت قيادته 12 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف. وتٌعد مباراة اليوم هى رابع المواجهات التى يخوضها جاريدو المدير الفنى للرجاء أمام فريق الإسماعيلى، حيث سبق والتقى جاريدو مع الدراويش مرتين حين كان مديرًا فنيًا للنادى الأهلى، وانتهت المواجهتان بتعادل الأهلى بقيادة جاريدو أمام الإسماعيلى، ولم يحقق جاريدو الفوز على الدراويش فى أى لقاء من قبل. وكانت المواجهة الأولى يوم 22 أكتوبر عام 2014، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، بالجولة الخامسة من مسابقة الدورى، والمواجهة الثانية كانت يوم 8 إبريل 2015، بالجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق سجل هدف الأهلى مؤمن زكريا، بينما هدف الإسماعيلى أحرزه عمرو السولية، فيما كانت المواجهة الثالثة في ذهاب هذا الدور والتي انتهت بالتعادل السلبي. فييرا: فرصنا متساوية مع الرجاء

وحرص جورفان فييرا، على تهنئة فريق الرجاء المغربي بعد تتويجه بطلًا لكأس الكونفيدرالية في نسختها الأخيرة، وقال فييرا في المؤتمر الصحفي، إن الرجاء استحق لقب الكونفيدرالية، بعدما ظهر بشكل جيد طوال الموسم، عقب تفوقه على عدد من الأندية الكبيرة. وأضاف فييرا: "أعلم جيدا كل صغيرة وكبيرة عن الكرة المغربية، نظرا لقربي الشديد إليها، وعملي في وقت سابق، رغم تطورها في السنوات الأخيرة، وأسعى للمساهمة في صعود فريقي إلى دور الـ8، خاصة أن المنافسة ما زالت في الملعب، وكل فريق يمتلك فرصة 50% للفوز ببطاقة التأهل، والمباراة قد تصل إلى ركلات الجزاء، لذلك حرصت على تدريب اللاعبين عليها بشكل جيد". جاريدو يظهر إعجابه بالورقة الرابحة

من جانبه أبدى الإسباني خوان كارلوس جاريدو، إعجابه بمستوى صانع ألعاب الإسماعيلي، وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي، إنه يعلم قدرات لاعب الإسماعيلي، كريم بامبو، منذ أن كان لاعبًا صاعدًا ضمن صفوف الأهلي، في أثناء توليه منصب المدير الفني للفريق الأحمر موسم 2014- 2015، مضيفًا أن اللاعب "يعد ورقة رابحة لأي فريق لما يتميز به من مهارات عالية تجعله يمثل خطورة على مرمى المنافسين". إلى ذلك أكد المدرب الإسباني، أنه درس الإسماعيلي جيدا قبل مواجهتهما، وقال جاريدو، إن فريقه استعد جيدًا لهذه المباراة التي تعد مصيرية، خاصة في ظل سعيه لتحقيق المزيد من الألقاب هذا الموسم، وأضاف أنه حذر لاعبيه من الاندفاع الهجومي صوب مرمى الدراويش لأنه قد يؤدى إلى اهتزاز شباك فريقه بهدف يربك الحسابات تماما، وأوضح أن الكرة المصرية لا تختلف كثيرًا عن المغربية، مما يجعل هذا اللقاء مفتوحا أمام الجميع.



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