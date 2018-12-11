انت الان تتابع «ريري حميدة إحسان أمينة».. أشهر نساء نجيب محفوظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - لا يمكن في ذكرى ميلاد أديب نوبل التي تحل اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر أن ننسى أهم الشخصيات النسائية في أفلامه، التي ما زالت أسماؤهن راسخة في أذهان الجمهور.

قد يعتقد البعض أن نجيب محفوظ لم يهتم بالمرأة، لأنه لم يؤلف رواية أو يكتب سيناريو فيلم تكون المرأة هي البطلة فيه، لكن الحقيقة رغم أن نساء نجيب محفوظ كن أحيانًا خاضعات مقهورات وعاهرات أحيانًا، لكنهم لم يكن أبدًا على الهامش، بل على العكس فهن محور الفيلم، ومحركو الأحداث باستمرار حتى ولو كانت مجرد حبيبة البطل أو الست أمينة الخاضعة لسي السيد. بل إن بعض الأفلام يطلق عليها اسم بطلتها، ولا ينسى الجمهور للفنانات هذه الشخصيات، ومنها نور في اللص والكلاب، إحسان في القاهرة 30، الست أمينة في الثلاثية، حميدة في زقاق المدق، وزهرة في ميرامار.

الحقيقة قد يكون هو الكاتب الوحيد الذي أجاد الحديث عن المرأة، دون أن يتحدث عنها مباشرة، بل يعتبر من أهم الكتاب الذين أنصفوا المرأة، وأبرز شخصيات عديدة، وأوجه كثيرة للمرأة اللعوب، المثقفة، الخاضعة، الرومانسية، المقهورة، المتحررة، والمناضلة. ومن أهم النساء وأشهرهم في سينما نجيب محفوظ: الست أمينة رمز

الحقيقة قد يكون هو الكاتب الوحيد الذي أجاد الحديث عن المرأة، دون أن يتحدث عنها مباشرة، بل يعتبر من أهم الكتاب الذين أنصفوا المرأة، وأبرز شخصيات عديدة، وأوجه كثيرة للمرأة اللعوب، المثقفة، الخاضعة، الرومانسية، المقهورة، المتحررة، والمناضلة. ومن أهم النساء وأشهرهم في سينما نجيب محفوظ: الست أمينة الست أمينة رمز القهر الذكوري في المجتمع المصري في ثلاثية نجيب محفوظ (بين القصرين، قصر الشوق، السكرية)، المنصاعة دائمًا لأوامر الرجل بخوف ورهبة، لكنها السند المعنوي لأبنائها، الحكيمة في نصائحها البسيطة، شخصية مثالية لا تعرف الكذب حتى إذا كانت الحقيقة ستضرها، هي عمود البيت رغم كل شيء، ولا يستطيع سي السيد أن يحيا بدونها. إحسان إحسان الفتاة المثقفة الحالمة في (القاهرة 30)، التي ترى أن الحب هو السبيل للخروج من حياة الفقر والعذاب، لكنها تكتشف أن جسدها هو طريق الخروج الوحيد لها ولعائلتها ولزوجها الصوري، جسد محفوظ آلامها ومعاناتها وفرحتها وانكسارها بشكل جعل من إحسان أقوى شخصيات الفيلم والمحرك الأساسي لكل الأحداث لتظل محفورة كأكثر معاناة للمرأة في المجتمع. ريري ريري العاهرة اللعوب في (السمان والخريف)، التي تخفي جرح قلبها وراء الضحكة الخليعة والنظرات الجريئة، التي تخفي بداخلها الحلم أن تعود امرأة شريفة، وعندما تعتقد أن الفرصة أتت لها، تهان بشكل جارح من حبيبها، لكنها تظل قوية متماسكة في مشاهد رائعة، جعلت الجميع يتعاطف مع امرأة عاهرة ويحبها، وهي رغم وجود نساء آخريات في حياة البطل، إلا أنها استطاعت بما تملكه من خلاعة وطيبة وبراءة وأنوثة أن تكون بصمة في حياته يحاول الهرب منها. حميدة حميدة امرأة متمردة على التقاليد في (زقاق المدق)، تريد أن تهرب من العادات التي خنقتها تبحث عن الحرية، وتعبر عن معظم النساء، لكنها تتبع السبل الخطأ نتيجة لعناد المجتمع الذي يرفض أن يعطيها مساحة من الحرية، فترتمي في أحضان الخطيئة، معتقدة أنها هكذا صارت حرة، لتكتشف أنها ما زالت مسجونة، وكالعادة عبر محفوظ عن ذلك دون أن يخفي تحيزه للمرأة، وأنه لا يعطيها عذرًا للخطيئة، لكنه لا يعفي المجتمع الذي تعيش فيه من الذنب. زهرة زهرة من فتاة ريفية بسيطة في (ميرامار)، إلى امرأة حادة الذكاء تستوعب الجميع، وتسمع كل شيء وتخزنه في عقلها لتصير فاهمة كل الأمور، هي مجرد خادمة في بنسيون صغير لكنه يضم أشكال كثيرة من المجتمع، وزهرة هي المحور في كل الحوارات، قد تشعر أنها فقدت قلبها ولكنها عندما هربت من أهلها قررت أن تكون هي المسيطرة في كل شيء، ولا تدع قلبها ينكسر، لهذا لا شيء يقف أمامها، ولا هي تزرف الدموع على أمر تعرف أنه انتهى. نور نور قد يعتقد البعض أنها مجرد حبيبة للبطل في (اللص والكلاب)، وأنها مجرد فتاة ليل وجدت رجلًا ترعاه ليعيش معها، لكن نور عبرت عن الحب في أقوى مراحله، حيث التضحية التي لا نهاية لها، العطاء بقوة لأنها تريد أن تشعر أنها تنتمي لأي شخص، تبحث عن الحب والسعادة ووجدتهما مع سعيد مهران، ولا تريد أن تتخلى عنه لأنه رمز الحياة والسعادة، ولهذا فهي تتحلى بالقوة لتمسك بالحياة التي تريدها.

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