«أحداث مجلس الوزراء وداعش الوراق» أبرز قضايا اليوم

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - قضايا عنف وإرهاب: محاكمة 60 متهمًا بقضيتي داعش الوراق والإسكندرية و45 متهمًا بقضية أبراج الضغط العالي وآخرين بأحداث مجلس الوزراء.. قضايا فساد مالي: رشوة إيجوث

يمر قطار المحاكمات اليوم بالعديد من محطات قضايا الإرهاب، يتقدمها إعادة محاكمة الفنان طارق النهري وآخرين بعد أحكام المؤبد الصادرة ضدهم بقضية أحداث مجلس الوزراء، فيما تنظر دائرة الإرهاب محاكمة 45 متهمًا بقضية أبراج الضغط العالي، وتنظر محكمة جنايات الجيزة محاكمة 30 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميا بخلية داعش الوراق، وكذلك محاكمة عدد مماثل فى القضية المعروفة إعلاميًا بخلية داعش الإسكندرية، وتضم قائمة محطات المحاكمات اليوم قضية فساد مالي والمعروفة باسم رشوة إيجوث.

أحداث مجلس الوزراء تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الفنان طارق النهرى وآخرين وذلك فى إعادة محاكمته فى الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء". تعقد الجلسة برئاسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى

أحداث مجلس الوزراءتنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الفنان طارق النهرى وآخرين وذلك فى إعادة محاكمته فى الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء". تعقد الجلسة برئاسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس. كان المتهم طارق النهرى سلم نفسه، وقامت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة المحاكمة فى الحكم الصادر ضده غيابيا بقضية حرق المجمع العلمى، بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء. كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا بالسجن المؤبد للمتهم النهرى فى القضية التى وقعت أحداثها فى ديسمبر 2011، وتم القبض على النهرى فى إبريل 2012، إثر اتهامه بتورطه فى هذه القضية، وتم إخلاء سبيله حتى صدر الحكم. أبراج الضغط العالي أبراج الضغط العالي تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، نظر جلسات محاكمة 45 متهمًا بينهم 35 محبوسين و10 هاربين، في القضية التى تحمل رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم خلية "أبراج الضغط العالي". كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة. داعش الوراق داعش الوراق تستأنف محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 30 متهمًا لقيامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بالوراق، رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق. كانت النيابة أسندت للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير 2018، بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط وأسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر. داعش الإسكندرية داعش الإسكندرية تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع أقوال الشهود بمحاكمة 30 متهمًا فى القضية المعروفة بـ"داعش الإسكندرية". نسبت النيابة إلى المتهمين تشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابى"، وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات، وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها، وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقى تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم "داعش" بسوريا وليبيا، بحسب أمر الإحالة. رشوة إيجوث رشوة إيجوث تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، إلى أقوال الشهود بمحاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث، فى اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونا و543 ألف جنيه.



وأسندت النيابة للمتهم "ممدوح م ع ر"، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما المالكة لعدة فنادق منها فندقا ماريوت ومينا هاوس القاهرة، تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته "إيمان.ا.م" و"ماجدولين.م.خ"، وسهام ا م" وولديه القصر مهند ومروان، فى الفترة من 2012 - 2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه وأنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته.

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