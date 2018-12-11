في ذكرى البيعة شاهد.. أقدم صورة للملك سلمان بجوار والده "المؤسِّس"

في ذكرى البيعة، نشر حساب الوثائق والصور التاريخية ” تاريخ آل سعود ” على ” تويتر ” صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – وهو في سن ثلاث سنوات بجوار الملك المؤسس.

وكتب الحساب موضحاً تفاصيل الصورة: ” أن هذه الصورة الوحيدة لسيدي ومليكي سلمان عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه، وهو في طفولته وعمره حينها ثلاث سنوات، وتمّ التقاط هذه الصورة في أثناء كلمة الملك عبدالعزيز في حج عام 1357هـ/1939م “.

وكانت دارة الملك عبدالعزيز قد نشرت على حسابها، مقطع فيديو نادراً، للملك المؤسِّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن؛ وهو يتحدث في مشعر مِنى بموسم حج عام 1357هـ، عن سياسة المملكة تجاه تيسير الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وبدا في المقطع الملك المؤسِّس وهو يتحدث قائلاً: “إنه كان من الواجب علينا وعلى المسلمين في هذا البلد الأمين خاصة، وفي البلاد الأخرى عامة، التناصح في الدين وإظهار الدعوة إلى الله وإعلانها، وإنني في موقفي هذا من بلاد الله الحرام أدعو المسلمين عامة إلى تدبر حقيقة الدعوة المحمدية والتمسك بها “.