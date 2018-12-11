أنباء عن إعادة النظر في رسوم الوافدين

كشفت مصادر مطلعة لوكالة ” بلومبيرغ ” إن المملكة تقوم بمراجعة سياستها بشأن الرسوم التي تفرضها على العمالة الوافدة، ونقلت عن أحدهم أنه ليس من المحتمل إلغاء تلك الرسوم، لكن لجنة وزارية تدرس تعديلها أو إعادة هيكلتها.
وذكر مصدر أخر أن قراراً بهذا الشأن سيعلن في غضون أسابيع، مشيرة إلى أن الهدف من إعادة النظر في رسوم العمالة الأجنبية هو تحقيق التوازن المطلوب بين الحاجات المالية للدولة وقدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو.
وفي السياق ذاته حول الأمر ذكرت الوكالة أن مركز الاتصال الدولي أبلغها أن وزير الإعلام عواد العواد نفى أن تكون تلك الرسوم خاضعة للمراجعة.
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