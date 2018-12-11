مخلفات داعش تقتل طفلا عراقيا غرب الأنبار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ الأنبار لقي طفل عراقي حتفه أمس، جراء انفجار عبوة ناسفة في قرية تقع غرب محافظة الأنبار بحسب مصادر من الشرطة العراقية، وقالت المصادر، إن انفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش بمنطقة الدولاب ناحية البغدادي قرية يردة غرب محافظة الأنبار، أودى بحياة الطفل، وأعلن مركز الإعلام الأمني العراقي مطلع الشهر تفجير عشرات العبوات الناسفة من مخلفات داعش.



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