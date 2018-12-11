أطنان من التمور والسلال الغذائية السعودية للمديريات اليمنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مئات أطنان السلال الغذائية، وكراتين التمور، على مديريات يمنية، في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني، والتي بلغت حتى الآن 301 مشروع، لأبناء الشعب اليمني في جميع محافظاته دون تمييز. مديرية بيحان بمحافظة شبوة 99طنا و 900 كجم سلال غذائية 8,100 فرد يستفيد منها ضمن مشروع توزيع 102,170سلة غذائية مخيم كمب الروضة في مأرب 300 كرتون تمر 1800فرد يستفيد منها



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