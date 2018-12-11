لوبان: ماكرون لا يريد التخلي عن نهجه الفاشل

دبي - بواسطة محمد فارس اعتبرت زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني الفرنسي أن الرئيس إيمانويل ماكرون رفض الاعتراف في خطاب ألقاه على خلفية حراك "السترات الصفراء" بفشل النهج الاقتصادي الذي يتبعه.

وعلقت لوبان على أول خطاب ألقاه ماكرون منذ اندلاع احتجاجات "السترات الصفراء" في الـ17 من نوفمبر الماضي مغردة على حسابها في "تويتر" وكتبت: "عند مواجهته التحدي يتخلى ماكرون عن بعض أخطائه الضريبية وهذا جيد، لكنه يرفض الاعتراف بأن النموذج الذي يدافع عنه هو الذي يواجه تحديا".

ورأت لوبان أن نموذج ماكرون "يعني العولمة المتوحشة والمنافسة غير النزيهة وانتشار التجارة الحرة على نطاق واسع والهجرة الجماعية وتبعاتها الاجتماعية والثقافية".

© twitter.com/mlp_officiel

وأعلن الرئيس الفرنسي عن خطة تتضمن عددا من التنازلات الضريبية تشمل تعهد رفع الحد الأدنى من الأجور بمقدار 100 يورو بدءا من مطلع العام 2019، وعدم فرض الضريبة على مكافأة نهاية السنة، وإلغاء المساهمة الاجتماعية العامة المفروضة على المتقاعدين الذين لا يتجاوز أجرهم الـ2000 يورو شهريا.

وندد ماكرون بأعمال العنف والشغب التي وقعت أثناء الاحتجاجات.

المصدر: RT