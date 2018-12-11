شكرا لقرائتكم خبر عن إفريقية البرلمان تناقش وزير الشباب فى تنمية التعاون الرياضى مع الدول الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية فى مجلس النواب، وعضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن اللجنة سوف تعقد اجتماعا لها صباح اليوم، الثلاثاء، مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والسفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والسفير أحمد شاهين، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ورؤساء الاتحادات الرياضية.

وأوضح طارق رضوان فى بيان له، صباح اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة رؤية وخطة وزارة الشباب والرياضة فى الشأن الإفريقى وسبل تنمية التعاون الرياضى مع الدول الإفريقية.