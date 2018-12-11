النائب بكر أبو غريب: السيسى وضع على عاتقه مسئولية النهوض بالانسان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب بكر أبو غريب عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة البدرشين ، إنه بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الانسان وإحياء الذكرى الـ 70 لإعلان الأمم المتحدة، نستطيع الجزم بأن مصر فى مقدمة الدول على مستوى العالم التى تطبق معايير حقوق الانسان ويكفى اطلاق المشروع القومى لإعادة بناء الشخصية المصرية .

وأضاف أبو غريب فى تصريح لـ " الخليج 365" أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة الدولة ويضع على عاتقه النهوض بالإنسان المصرى بما يضمن تطبيق الحق فى الحياة ويظهر ذلك جليا مم خلال المشروعات القومية التى تضمن الحق فى الحياة من خلال القضاء على العشوائيات ومشروعات الإسكان الكبرى، بالإضافة إلى مبادرة 100 مليون صحة لتوقيع الكشف على المواطنين وعلاجهم بالمجان ، وغيرها من الفعاليات والمشروعات التى تطلقها الدولة على كافة المستويات والأصعدة.