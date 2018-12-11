شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل دفاع البرلمان يطالب بتعزيز المشروعات المشتركة مع دول إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد العوضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، وعضو مستقل بمجلس النواب، إن تنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن إنشاء صندوق لضمان حماية الدول الإفريقية من مخاطر الاستثمار، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنمية قدرات الشباب الإفريقى الإبداعية، يتم من خلال أن يكون هناك مشروعات مشتركة تنموية بين مصر ودول القارة السمراء، يشارك فيها الشباب من الجانبين بالتخطيط والتنفيذ، وبالتالى يتم ثقل مهارات الشباب المصرى وكذلك الإفريقى.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن هناك أوجه تعاون كثيرة بين مصر ودول إفريقية فى مختلف المجالات، كما أن دول إفريقيا تتعاون مع مصر فى كثير من القضايا، وهناك ملفات مشتركة عديدة، وبالتالى فإن وضع برامج تهدف لتنمية قدرات الشباب الإفريقى سيكون أمرا سهلا، ويجب الاستعانة بالخبراء الإفريقيين من مختلف المجالات وهم كثر، بحيث يدربون هؤلاء الشباب على الاستثمار.