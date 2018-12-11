شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: منتدى إفريقيا وضع خطوط عريضة خاصة بتنمية القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن إفريقيا مليئة بالشباب المبتكرين والمخترعين وأصحاب الأفكار الإبداعية ، وبالتالى فإن القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال منتدى الشباب من شأنها تفريغ طاقات الشباب الإفريقى الإبداعية.

وقال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن منتدى إفريقيا 2018، وضع العديد من الخطوط العريضة الخاصة بتنمية القارة، وهذا يعنى أن مصر ستكون رائدة فى تدشين هذه المشروعات، موضحا أن استغلال الشباب فى تدشين مثل تلك المشروعات من شأنه أن يعزز العلاقات بين البلدين.