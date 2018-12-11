شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الغول: منظمات مشبوهة تستخدم حقوق الإنسان سياسيا ضد دول بعينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان استهدف إعلاء حقوق سامية تهدف إلى الحفاظ على حقوق الإنسان وحماية الشعوب، إلا أنه مؤخرا بدأ استخدام هذا الملف سياسيا بحيث يتم من خلاله استهداف دول بعينها من أجل أغراض دول معادية لها.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هذه المنظمات على الجانب الآخر أصبحت تدافع عن دول أخرى ترعى التنظيمات الإرهابية وتمول الإرهابيين، حيث إن هذه الدول تمول بعض المنظمات الحقوقية الدولية لتجميل صورتها فى الخارج.

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن مصر تمكنت خلال الفترة الماضية من مواجهة هذه الحملات المغرضة، وفندت أكاذيب تلك المنظمات المشبوهة التى استغل أصحابها مناصبهم لشن حملات مغرضة على القاهرة.