شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..وزير قطاع الأعمال يعرض خطته بشأن الشركات المتعثرة فى البرلمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب فايز أبو خضره ، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بلجنة القوى العامله ، أن اللجنة ستستعرض غدا مع الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ، خطته بشأن شركات قطاع الأعمال والتى تصل عددها لأكثر من 130 شركه .
ولفت ، فى تصريحات لـ"الخليج 365 " إلى أنه سيتم طرح أيضا ، ما يتعلق بالتشغيل والتدريب ، وإعادة تشغيل الشركات المتعثرة والخاسرة ،وما يصدر عن الوزارة بشأن هذا الصدد وتوضيح ابعاد المشكلات التى تواجه الوزارة للحفاظ على العمال .
وأشار إلى أن النواب يرغبون فى التعرف على الشركات التى سيتم خصخصتها أو بيعها ، والشركات التى تتعرض لخسائر أيضا .
يذكر أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كانت قد خصصت مبلغ وقدرة 63.3 مليار جنيه لصالح برنامج تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام.
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