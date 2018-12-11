شكرا لقرائتكم خبر عن استاذ علوم سياسية: قطر وإيران يقفان خلف عرقلة الحوثيين للحل السياسى باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المليشيات الحوثية تسعى إلى عرقلة الأزمة الحالية من أجل محاولة تحقيق نجاحات فى المشهد اليمنى بعد أن تلقت ضربات موجعة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن قطر وإيران هما من يقفان وراء إصرار مليشيات الحوثيين على تعقيد الأزمة اليمنية، حيث إن الدوحة وطهران لهما مصلحة كبيرة من استمرار الأزمة اليمنية لتظل تهدد بها المنطقة العربية.

وكانت فضائية "سكاى نيوز عربية "، افادت فى خبر عاجل لها، أن ميليشيات الحوثى رفضت المرجعيات الثلاث للحل السياسى فى اليمن وتدعو إلى إصدار قرار جديد فى مجلس الأمن.