شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود الصعيدى يطالب الحكومة بعرض آليات تطوير المنظومة الصحية بالريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إن المستشفيات فى المحافظات والمراكز والقرى تعانى من نقص فى عدد الأطباء وهو أمر ناتج عن عدم وجود توزيع سليم للأطباء على مستوى الجمهورية وهو ما يتطلب تدخل سريع من الوزارة لحل هذه الأزمة.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه يجب على الحكومة عرض آليات تطوير المنظومة الصحية بالريف المصري، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين القوى البشرية والبنية التحتية فى عدد الوحدات الموجود والتى يفوق عددها 5000 وحدة موزعة على مستوى الجمهورية.

وأكد الصعيدى على ضرورة العمل من أجل القضاء على هذه الأزمة التى تعانى منها المستشفيات ومراكز طب الأسرة فى المحافظات المختلفة.