شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعيات الأهلية : جلسات حوار مجتمعى لإعداد صيغة التعديلات الجديدة للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلعت عبد القوى ، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ، أن الاتحاد سيبدأ فى عقد أولى جلسات حواره المجتمعى حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية ، بعد توصية الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجراء تعديلات عليه .

وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات ، فى تصريحات لـ"الخليج 365 " ، أن القانون الحالى به بعض من القصور ،وأنه سيتم معالجته خلال الفترة القادمة بصيغه تتماشى مع المعاهدات والمواثيق الدولية ، لافتا إلى أنه بالتزامن مع اليوم العالمى لحقوق الإنسان فمصر من أول الدول التى تهتم بملف حقوق الانسان،وبكافه اشكاله من توفير حق الانسان فى العمل والتعليم وحقوق الاطفال وذو الاعاقة ،حق الشباب والمرأة والمسنين.

ولفت " عبد القوى " الى أنه لا يمكن النظر لحقوق الانسان باختزالها فى جانب واحد فقط ،فهى حزمة كبيره ضد جرائم التعذيب أو الاختفاء قسرى ، مشيرا إلى أن مصر حققت شوطا كبيرا فى الملف الحقوقى والمجتمع الاهلى .

وشدد على أن المجتمع الدولى دائما ما ينتقدنا وهو لا يلتزم بمعايير حقوق الإنسان على ارض الواقع والتعامل مع بعض القضايا بازدواجية ، والتطبيقات العملية تكون بشكل آخر منها فرنسا على سبيل المثال .