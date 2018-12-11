شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن ينظم فعاليات خدمية وثقافية فى محافظات الاسكندرية والفيوم والوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت أمانات حزب مستقبل وطن بمحافظات الفيوم والإسكندرية والوادى الجديد، عدة منافذ لبيع اللحوم والأسماك والسلع التموينية بأسعار مخفضة، وذلك فى إطار رفع الأعباء عن المواطنين، بالإضافة لعدة فعاليات توعوية وثقافية.

وقام أمين الحزب بالفيوم باسئتناف حملة الحزب، التى أطلقها لمساعدة الأسر الفقيرة فى تحمل برودة الشتاء وتم توزيع 5 آلاف بطانية على الأسر الفقيرة بعد قرى .

وفى محافظة الوادى الجديد قام الحزب بتنظيم ندوة تثقفية حول أهمية المشاركة فى العمل السياسى والحزبى بمشاركة الاخصائيين فى المجال السياسى، بالإضافة إلى ندوة أخرى توعوية حول ضرورة الاهتمام بالصحة بوجه عام وذلك بمدرسية موط الابتدائية بمدينة الداخلة بمشاركة الاطباء المتخصصين .

وقامت أمانة الاسكندرية باطلاق عدة قوافل طبلية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم بالمجان بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية فى مناطق عزبة خطاب ومساكن زهور وشارع احمد سليمان بالرمل .