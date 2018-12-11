شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير الرياضة أمام افريقية النواب لاستعراض الخطة فى الشأن الافريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الافريقية برئاسة النائب طارق رضوان،اليوم الثلاثاء، اجتماع مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية والسفير احمد شاهين، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ورؤساء الاتحادات الرياضية.

ويأتى اللقاء المزمع عقده اليوم، لمناقشة رؤية وخطة وزارة الشباب والرياضة فى الشأن الافريقى وسبل تنمية التعاون الرياضى مع الدول الافريقية .

جدير بالذكر أن لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، تعقد سلسلة من اللقاءات مع الوزراء بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والسفراء الدول الافريقية لدى مصر، فى إطار تعزيز التوجه المصرى نحو قلب القارة السمراء.