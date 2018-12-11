شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد مع الناس" تنهى الاجتماعات التحضيرية استعداداً للنزول إلى شوارع الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت اللجنة المشكلة من قبل المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد للإشراف على مبادرة "الوفد مع الناس"،اول أمس الاحد ، اجتماعاتها التحضيرية مع اللجنة العامة والجان الفرعية للحزب بمحافظة الجيزة والتي استمرت على مدار الثلاثة أيام الماضية وذلك لتنفيذ أهداف المبادرة على أرض الواقع من خلال خطة عمل اتفق عليها الجميع.

وأكدت اللجنة المشرفة فى بيان اليوم ، أن الاجتماعات شهدت لم شمل وتوحيد الصف في لجان الجيزة علي الهدف الأكبر والأهم وهو عودة الوفد إلى الشارع المصري، كما أبدوا تعاونهم الكامل مع اللجنة في هذا الامر.

كما شهدت الاجتماعات على مدار اليومين الماضيين تقديم المقترحات والأفكار والتصورات النهائية لتنفيذ المبادرة بمحافظة الجيزة وتحديد أهم الفعاليات التي سوف تنطلق خلال الفترة القادمة والتي اعتمدت علي رصد أولويات المواطنين، وبهذا فان المرحلة القادمة للمبادرة هى المرحلة الثالثة وهو النزول إلي الشارع وتنفيذ خطة العمل التي تم وضعها من خلال أعضاء الوفد بالجيزة، بناء على تعليمات السيد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب.