شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد بدراوى : نستعرض مع وزير الماليه آثار تحرير سعر الدولار الجمركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد بدراوى ، عضو مجلس النواب عن حزب الحركة الوطنيه بلجنة الشئون الاقتصادية ، أن اللجنة تستعرض اليوم الثلاثاء ، مع وزير الماليه الدكتور محمد المعيط ،برنامج عمله الفترة القادمة .

ولفت ، فى تصريحات لـ"الخليج 365 " ، إلى أن اللجنة ستستعرض معه القرارات الأخيرة للوزارة التى اتخذتها من بينها تحرير سعر الدولار الجمركى ،وأيضا ما أعلنه جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار،بشأن ببطلان عدد من بنود العقود بين شركة أبل وموزعيها على عدد من المستويات فى مصر والخارج لمخالفتها أحكام قانون حماية المنافسة،وتأثير ذلك على تشجيع الاستثمار .

وشدد على أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية و الترفيهية كان صحيح من حيث المبدأ ، ولكن إذا كان هناك تضرر من القائمة سيتم بحث ذلك فى اجتماع اليوم وسيتم مطالبة وزير الماليه بمراجعتها .

وأوضح أنه سيطرح أيضا معه زيادة عجز الميزان التجارى خلال الفترة الماضيه وتأثير ذلك وكيفيه مواجهته .