شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الوفد البرلمانى المسافر لبريطانيا: زيارتنا الأخيرة أحدثت ارتباك للإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد مصطفى السلاب، عضو لجنة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، إن الزيارة الأخيرة التى أجراها وفد البرلمان المصرى إلى بريطانيا أحدثت حالة من الخوف والارتباك لدى جماعة الإخوان، مما دفعها إلى إجراء ندوة لها برعاية مؤسسة بريطانية داخل مجلس العموم البريطانى.

وقال عضو لجنة الصداقة المصرية البريطانية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الوفد البرلمانى المصرى استطاع خلال زيارته الأخيرة أن يدحض كل أكاذيب الإخوان سواء فيما يتعلق بأواضع السجون أو الاختفاء القسرى، وتم الرد على أسئلة نواب البرلمان البريطانى بالأدلة وتم تفنيد كل أكاذيب الجماعة.

ولفت عضو لجنة الصداقة المصرية البريطانية، إلى أن الإخوان كانوا يظنون أنهم الوحيدين القادرين على الوصول إلى مجلس العموم البريطانى، إلا أن هذا الأمر ثبت كذبه، واستطعنا أن نصل إلى أعضاء مجلس العموم البريطانى، لتوضيح حقيقة الجماعة وكشف إرهابها.