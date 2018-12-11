بومبيو ينتقد إرسال القاذفات الاستراتيجية الروسية إلى فنزويلا

انتقد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو توجه قاذفتين استراتيجيتين روسيتين "تو-160" إلى فنزويلا، معتبرا هذه الخطوة "هدرا للمال".
ورأى بومبيو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان " على شعبي روسيا وفنزويلا اعتبار أرسال الحكومة الروسية قاذفتين عبرتا نصف العالم إلى فنزويلا.، هدرا للمال العام من قبل حكومتين فاسدتين وتدوسان على الحرية بينما تعاني الشعوب في الدولتين".
وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-160"، وطائرتي "آن 124" و"إيل 62" توجهت إلى فنزويلا، وأنها هبطت جميعها في مطار مايكيتيا الدولي قرب العاصمة الفنزويلية كراكاس.
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