بومبيو ينتقد إرسال القاذفات الاستراتيجية الروسية إلى فنزويلا

انتقد وزير الخارجية الأمريكية ​مايك بومبيو​ توجه قاذفتين استراتيجيتين روسيتين "تو-160" إلى ​فنزويلا​، معتبرا هذه الخطوة "هدرا للمال".

ورأى بومبيو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان " على شعبي ​روسيا​ وفنزويلا اعتبار أرسال ​الحكومة الروسية​ قاذفتين عبرتا نصف العالم إلى فنزويلا.، هدرا للمال العام من قبل حكومتين فاسدتين وتدوسان على الحرية بينما تعاني الشعوب في الدولتين".

وكانت أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-160"، وطائرتي "آن 124" و"إيل 62" توجهت إلى فنزويلا، وأنها هبطت جميعها في مطار مايكيتيا الدولي قرب العاصمة الفنزويلية ​كراكاس​.