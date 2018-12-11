مسؤول تركي: رفض السعودية تسليمنا قتلة خاشقجي تستّر على الجريمة

أكد مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين آلتون، أن "رفض السعودية تسليم المشتبه بهم في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي يجعل الذين يتهمونها بمحاولة التستر على الجريمة على حق"، واصفاً الرفض بالأمر المحبط للغاية.
وأوضح أن "تحقيق العدالة في قضية اغتيال خاشقجي بموجب القانون الدولي سيكون في مصلحة المجتمع الدولي؛ لأن تركيا لم تشهد أدلة كافية على أن المدعين السعوديين سيلقون الضوء على هذه الجريمة"، معتبراً أن "من الواضح أن القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي شريك في الجريمة".
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