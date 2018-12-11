مسؤول تركي: رفض السعودية تسليمنا قتلة خاشقجي تستّر على الجريمة

أكد مدير الاتصالات في ​الرئاسة التركية​، فخر الدين آلتون، أن "رفض ​السعودية​ تسليم المشتبه بهم في قضية اغتيال الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ يجعل الذين يتهمونها بمحاولة التستر على الجريمة على حق"، واصفاً الرفض بالأمر المحبط للغاية.

وأوضح أن "تحقيق العدالة في قضية اغتيال خاشقجي بموجب القانون الدولي سيكون في مصلحة ​المجتمع الدولي​؛ لأن تركيا لم تشهد أدلة كافية على أن المدعين السعوديين سيلقون ​الضوء​ على هذه الجريمة"، معتبراً أن "من الواضح أن القنصل السعودي في ​إسطنبول​ محمد العتيبي شريك في الجريمة".