قصف مواقع للأكراد شرقي سوريا بـ"الخطأ" من قبل التحالف الدولي

قصفت طائرات تحالف واشنطن الدولي، أمس الاثنين، في اطار مواصلة عملياتها على شرقي الفرات في سوريا، بـ"الخطأ"، مواقع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" عند مستشفى مدينة هجين في ريف دير الزور الشرقي.
وذكرت مصادر محلية، أن الغارات تسببت بإصابة 15 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية. مشيرة إلى أن القصف جاء عقب هجوم معاكس شنه تنظيم داعش على مستشفى بلدة هجين شرقي دير الزور، حيث تمكنت "قسد" من السيطرة على المستشفى بعد معارك عنيفة مع التنظيم.
يذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي تقصف فيها مقاتلات التحالف الدولي بالخطأ كما تؤكد، مواقع للقوات الكردية في محيط بلدة هجين، في إطار عملية عاصفة الجزيرة التي أطلقتها "قسد" بدعم من التحالف لطرد داعش من شرقي الفرات.
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