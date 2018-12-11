قصف مواقع للأكراد شرقي سوريا بـ"الخطأ" من قبل التحالف الدولي

قصفت طائرات تحالف ​واشنطن​ الدولي، أمس الاثنين، في اطار مواصلة عملياتها على شرقي ​الفرات​ في سوريا، بـ"الخطأ"، مواقع ل​قوات سوريا الديمقراطية​ "قسد" عند ​مستشفى​ مدينة هجين في ريف ​دير الزور​ الشرقي.

وذكرت مصادر محلية، أن الغارات تسببت بإصابة 15 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية. مشيرة إلى أن القصف جاء عقب هجوم معاكس شنه ​تنظيم داعش​ على مستشفى بلدة هجين شرقي دير الزور، حيث تمكنت "قسد" من السيطرة على المستشفى بعد معارك عنيفة مع التنظيم.

يذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي تقصف فيها مقاتلات ​التحالف الدولي​ بالخطأ كما تؤكد، مواقع للقوات الكردية في محيط بلدة هجين، في إطار عملية عاصفة الجزيرة التي أطلقتها "قسد" بدعم من التحالف لطرد داعش من شرقي الفرات.