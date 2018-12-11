واشنطن بوست: أعضاء سابقين بمجلس الشيوخ يحذرون من أزمة دستورية تهدد الديمقراطية بعهد ترامب

لفتت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية إلى أن "44 عضوا سابقا ب​مجلس الشيوخ الاميركي​ يحذرون من أزمة دستورية تهدد الديمقراطية في عهد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ومن أن المبادئ ومصالح ​الأمن القومي الأميركي​ على المحك".

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