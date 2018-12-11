ديلي تلغراف: دعوى قضائية قد تمنح السيسي ولاية رئاسية ثالثة

أشارت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية في مقال بعنوان "​محكمة​ مصرية تنظر في الطعن المقدم في مدة ​رئاسة الجمهورية​ قد تمنح السيسي فترة رئاسية ثالثة"، إلى ان "محكمة مصرية وافقت على النظر في المدة المحددة لرئاسة البلاد، في خطوة أولية لتغيير ​الدستور​ ليسمح للرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ بالترشح لولاية ثالثة".

وتطرقت إلى تصريحات السيسي السابقة التي أكد فيها أنه لا ينوي البقاء في سدة الرئاسة أكثر من ولايتين فقط، إلا أن الكثير من المصريين يقولون إنه سيحاول البقاء والترشح لفترة رئاسية ثالثة.

ولفتت إلى أن المحامي أيمن عبد الحكيم رمضان الذي يدعم السيسي، رفع قضية يطالب فيها بالنظر في الحد الأقصى للفترة الرئاسية المحددة بولايتين، مشدداً أن على المحكمة العمل على تغييرها. وأضافت إن المحكمة وافقت على النظر في الدعوى في 23 كانون الأول الجاري.