ضبط 20 مهاجرا غير نظامي في أدرنة التركية

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "​الشرطة التركية​ ضبطت 20 مهاجرا غير نظامي في ولاية أدرنة الحدودية مع ​بلغاريا​ و​اليونان​"، موضحةً أن "الشرطة ضبطت هذا العدد من ​المهاجرين​ في محطة قطار أدرنة إثر بلاغ من قبل أحد الفنيين العاملين على متن ​القطار​".

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