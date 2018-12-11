رئيس مجلس الشعب يؤكد عمق ومتانة العلاقات السورية الأندونيسية

أكد رئيس مجلس الشعب ​حموده صباغ​ "عمق ومتانة علاقات الصداقة السورية الأندونيسية"، معربا عن شكره للسفير الإندونيسي بدمشق ​جوكو هاريانتو​ على مهامه الناجحة التي قام بها رغم الحرب والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على ​الشعب السوري​ متمنياً له دوام التوفيق والنجاح".

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