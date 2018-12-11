"حزب الله" نظم الأمسية الميلادية الثالثة في بازيليك سيدة المنطرة في مغدوشة

لفت راعي ابرشية صيدا و​دير القمر​ للروم الملكيين الكاثوليك ايلي بشارة الحداد خلال تنظيم "​حزب الله​" أمسية ميلادية في ​مغدوشة​ إلى أنه "ياتي الاخوة في "حزب الله" ليعبروا عن فرحهم بمولد المسيح و يقاسمونا فرحنا ايضا هذا المشهد الذي بدأ في ​لبنان​ في عيد البشاره الذي اصبح عيدا وطنيا يلتقي الجميع حوله".

من جهته، أشار مسؤول منطقة صيدا في "حزب الله" ​الشيخ زيد ضاهر​ إلى |أنه "للسنة الثالثة على التوالي ننظم هذا الحفل المميز بشكله ومضمونه فهو مشترك بين "حزب الله" و​بلدية مغدوشة​ ووقفها وبرعايةٍ كريمةٍ من صاحب السيادة المطران حداد، اما مضمونه فهو حكايات وقصص لا تنتهي عن رسل شكلوا برسالاتهم قيم الانسانية ورسخوها في قلوب الانام لتنساب في وجدان المستمع الحانا واناشيد وتراتيل تعزفها انامل اصحابها لديهم الايمان الراسخ بهذا التواصل والتعاون والتفاعل فيما بيننا فنحن في "حزب الله" لن ننظر يوماً الى شكل التواصل مع اخوننا المسيحيين بشكله البروتوكولي او الفولكوري ابداً بل اردناه تواصل صادقاً فاعلاً حقيقاًومنتجاً واثبتت الايام ذلك واستطعنا ان ننسج علاقة متينة وقوية ومبنية على الصدق والاحترام المتبادل والعمل المخلص للجانبين اعطى ثماره وكان عنوانه خدمة الناس في كل المجالات وهذا كله تؤكده فعاليات المنطقة قبل جهازنا العامل في هذا المجال وعلى راسه الحاج حسين السارجي الذي يعمل بجد واخلاص وبشكل يومي على على تعزيز العلاقة والتواصل مع كافة الشخصيات و​الفعاليات المسيحية​".