طارق المرعبي: نهنىء أنفسنا بفرع المعلومات الذي يعمل دائما بصمت

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "نهنىء أنفسنا بفرع المعلومات الذي يعمل دائما بصمت محققا الانجازات الامنية التي تجنب البلاد وتحميه من الويلات ومن المتربصين بالوطن شرا. فشكرا للعقيد خالد حمود رئيس الفرع ولجميع الضباط والرتباء والافراد ولمدير العام ل​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ على قيادته الوطنية الحكيمة".

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