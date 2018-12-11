أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن "العاصفة التي من المتوقع أن تضرب ​لبنان​ وصلت طلائعها صباح اليوم إلى منقطة حاصبيا حيث لفها ضباب كثيف مصحوبا برياح عاتية تسبتب بنزع العديد من ​اللافتات​ و​اللوحات الاعلانية​ في ظل تدني ملحوظ ل​درجات الحرارة​ وليلا تساقطت ​الثلوج​ وغطت مرتفعات ​جبل الشيخ​ و خاصة قصر عنترة".

شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة: وصول العاصفة إلى حاصبيا وتدن ملحوظ بدرجات الحرارة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .