وزارة الاتصالات ستضع في التداول طابعا بريديا عن الرئيس سامي الصلح

أعلنت وزارة الاتصالات في بلاغ رقمه 2/1 أنها ستضع في التداول، بالتنسيق مع شركة "ليبان بوست" الطابع البريدي التذكاري المجاز إصداره بموضوع الرئيس سامي الصلح وفقا لما يلي: النوع مناسبة الاصدار الفئةل.ل العدد تاريخ الوصع في التداول طابع تذكاري الرئيس سامي الصلح 1,250 30,000 27/12/2018
وذكر البلاغ أنه يتم بيع الطابع المذكور للمجموعات في كل المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول.
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