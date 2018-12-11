وزارة الاتصالات ستضع في التداول طابعا بريديا عن الرئيس سامي الصلح

أعلنت ​وزارة الاتصالات​ في بلاغ رقمه 2/1 أنها ستضع في التداول، بالتنسيق مع شركة "​ليبان بوست​" الطابع البريدي التذكاري المجاز إصداره بموضوع الرئيس ​سامي الصلح​ وفقا لما يلي: النوع مناسبة الاصدار الفئةل.ل العدد تاريخ الوصع في التداول طابع تذكاري الرئيس سامي الصلح 1,250 30,000 27/12/2018

وذكر البلاغ أنه يتم بيع الطابع المذكور للمجموعات في كل المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول.