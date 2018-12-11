قوى الأمن: توقيف 622 شخصاً خلال اسبوع

تمكنت قطعات ​قوى الأمن الداخلي​ اعتباراً من 4/12/2018 ولغاية صباح 11/12/2018، من توقيف 622 شخصاً، وذلك لإرتكابهم أفعالاً جرمية على جميع الأراضي اللبنانية، ومطلوبين للقضاء بموجب مذكرات وأحكام عدلية مختلفة.

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