جنبلاط: رزق الله على ايام الـtramway ورزق الله على سكة الحديد

أكد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "رزق الله على ايام الـtramway ورزق الله على سكة الحديد".

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