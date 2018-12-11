"جوجل" تطرح خاصية جديدة لمستخدمي أبل عبر خرائطها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

بدأت شركة جوجل الأمريكية تفعيل خاصية جديدة في "خرائط جوجل"، لمستخدمي نظام تشغيل "آي أو إس"، تهدف إلى تقديم توصيات بشأن أماكن يمكن تناول الطعام فيها، دون البحث عنها بشكل مباشر.

ووفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، أعلنت الشركة أن الخدمة الجديدة التي أطلقت عليها اسم "لك" (For You)، يمكن تشغيلها الآن من خلالها تطبيق "خرائط جوجل" على أجهزة أبل.

وكانت "جوجل" أطلقت هذه الخاصية لمستخدمي "أندرويد" في يونيو الماضي، وقالت إن الخدمة ستتوسع لاحقًا لتشمل أكثر من 130 بلدًا.

وتهدف خاصية "For You" إلى تسهيل تتبع ما يحدث في مكان قريب من المستخدم، ورصد الأنشطة التجارية المحلية المفضلة.

ومن خلال الضغط على الأزرار في الجزء السفلي من الشاشة بعد فتح التطبيق، سيتمكن المستخدمون الآن من مطالعة توصيات حول مكان الزيارة ومكان تناول الطعام وما يجب فعله في المكان.