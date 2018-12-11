مصدر أردني ينفي إتمام خط الغاز الإسرائيلي في الأراضي الأردنية

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (د ب أ):

نفى مصدر حكومي أردني مسؤول، ما تردد بشأن إنجاز خط الغاز الطبيعي بين الأردن وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن المصدر القول إن "هذه المعلومات غير صحيحة أبدًا، على الأقل فيما يتعلق بالجانب الأردني للمشروع".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه سيتم في غضون أسابيع قليلة الانتهاء من بناء خط أنابيب الغاز الطبيعي بين إسرائيل والأردن، وأنه سيتم تشغيل الخط والخزان نهاية العام المقبل.

ووافق مجلس الوزراء الأردني في وقت سابق على استملاكات الأراضي التي أعلنت عنها وزارة الطاقة والثروة المعدنية لمساحات في 18 بلدة في محافظتي إربد والمفرق لغايات مشروع بناء أنبوب غاز طبيعي من نقطة التزويد على الحدود الأردنية بالقرب من معبر الشيخ ولغاية نقطة الربط مع أنبوب الغاز الطبيعي.

وكانت شركتا الكهرباء الوطنية و"نوبل إنيرجي" الأمريكية، وقعتا اتفاقية تسري في العام المقبل لاستيراد 40% من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال من إسرائيل لتوليد الكهرباء.

وتعد "الكهرباء الوطنية" المستورد الوحيد للغاز الطبيعي للأردن، وتقوم بتحويل الغاز إلى شركات توليد الكهرباء التي تنتج 85% من حاجة المملكة للكهرباء، فيما يتم استهلاك ما يقارب 350 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز.​