شانغو الصينيّة تحوّل نفسها إلى منطقة نموذجية للصحّة على الصعيد...

تشانغشو، الصين -الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلن الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في "اتفاقية رامسار حول الأراضي الرطبة" في 25 أكتوبر 2018، عن إدراج تشانغشو ضمن قائمة أوّل "مدن الأراضي الرطبة الدولية" في العالم، تكريماً لنجاحها في حماية بيئة الأراضي الرطبة. ويُمكن القول أنّ الجائزة هي الأكثر تأثيراً على الصعيد العالمي – وهي متفوّقة ولا مثيل لها. واستناداً إلى ذلك، تمّ البدء بمشروع "منطقة شانغو تشانغهو النموذجية للصحّة على الصعيد الدولي".

وتغطي حديقة " شانغو تشانغهو" الوطنيّة للأراضي الرطبة مساحة تبلغ نحو 40 مليون متر مربع، وتتواجد مباشرة وسط المدينة وتتضمن بحيرة إيكولوجيّة بمساحة 800 هكتار وأربع حدائق وعشرة مواقع تحظى بالاهتمام. وامتثالاً باستراتيجيّة الصين الصحيّة لعام 2030، سيقوم "أسلوب الحياة الصحيّ العصري والأنظمة الصحيّة الخمسة" بتحسين جودة تطوير قطاع الصحّة في الصين وبالتالي ستلقى "شانغو" استحسان الناس في كافة أنحاء العالم وستشكّل معياراً للآخرين لاتّباع مبادئ التنمية المستدامة – وبالتالي إيجاد منطقة قابلة للعيش من المستوى العالمي. وفي الوقت ذاته، تتواجد "شانغو" وسط التجمّع المدني لدلتا نهر يانغتسي، وعلى بعد ساعة قيادة واحدة من شنغهاي. ونأمل أن تكون بذات المستوى الذي تتمتّع به الوجهات الصحيّة الشهيرة في العالم، مثل بلدة إيفيان الفرنسيّة وبلدة كارويزاوا اليابانيّة، وأن تحصل على اهتمام عالمي وأن تجذب مختلف أنواع السائحين.

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