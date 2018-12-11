"مركز إي2 دبي الجنوب للفعاليات والمعارض" يطلق تجربة الواقع...

دبي، الإمارات العربية المتحدة-الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

أطلق "مركز إي2 دبي الجنوب للفعاليات والمعارض" الذي طورته "دبي الجنوب" جولة افتراضية بتقنية ثلاثية الأبعاد للاطلاع على ما يقدّمه من مرافق وتجهيزات عصرية وحديثة. ويعدّ هذا الانجاز الاول من نوعه في قطاع الفعاليات والمعارض في إمارة دبي، ويستعرض أهم المرافق الداخلية للمركز بعرض 360 درجة لتمكين المستخدمين بالاستمتاع بتجربة افتراضية استثنائية.

وتكمن أهمية التجربة الافتراضية الجديدة في تقديم فرصة مميّزة للاطلاع على ما يوفّره المركز من مرافق ومنصات وتصاميم متفرّدة لتنقل المشاهد عبر نظام الكتروني تفاعلي إلى المركز بأبعاده الحقيقية، كما ويمكن لمستخدمي هذه الخاصية، الاطلاع على تجهيزات المعارض والحفلات والفعاليات والمؤتمرات إضافة إلى التعرف على الخدمات والتقديمان، والاستمتاع بمشاهدة موقع الفعالية بكافة تفاصيلة وأبرز مرافقه ومميزاته.

كما تتيح التجربة الجديدة للعارضين ومنظمي الفعاليات استكشاف المكان والمرافق والملحقات التابعة له مسبقاً، مما يساهم في تكوين لمحة عامة وأولية عن موقع الفعالية. كما يوفّر نموذج موقع الفعاليات الثلاثي الأبعاد فرصة للاطلاع على مراحل تجهيز الموقع التي تشمل تركيب الأرضية والأسقف، تركيب السمعيات والبصريات، ومحتوى الوسائط المتعددة، والأطعمة، والمشروبات وخيارات العلامة التجارية والتسويق وغيرها من المزايا المتميزة.

وتتميز العروض ثلاثية الأبعاد بتقديم لقطات 360 درجة للفعالية في واقع افتراضي، حيث توفّر للمستخدمين جولة كاملة حول موقع الفعالية تضم خاصيتي المشاهدة عن بعد أو المشاركة الكاملة في الفضاء الافتراضي. كما يمكن للمستخدم الاستمتاع بجولة افتراضية مميّزة بتقنية ثلاثية الأبعاد للتعرّف على المزايا التي يقدّمها المركز لتنظيم الحفلات، حيث ينقل المشاهد إلى خشبة المسرح او وسط حشد كبير بمجرد النقر على مختلف المواقع أثناء جولته الافتراضية.

ويمكن خلال الجولة الافتراضية الثلاثية الأبعاد الخاصة بالمعارض، التنقل في العديد من المسارات والقاعات والمرافق المتنوعة للاطلاع على كيفية استعراض وتسويق العلامات التجارية الخاصة بمختلف الفعاليات أو المؤتمرات التي سيتم تنظيمها في المستقبل. أما بالنسبة للجولة الافتراضية الخاصة بالمؤتمرات فهي تستعرض التجهيزات والاستعدادت التي سيتم استخدامها أثناء تنظيم المؤتمرات من خلال تقنيات حديثة وحلول مبتكرة.

وقال دانيل فيلا، المدير العام لـ"مركز إي2 دبي الجنوب للفعاليات والمعارض": "لقد أطلقنا “مركز إي2 دبي الجنوب للفعاليات والمعارض" منذ أشهر قليلة لنخبة من منظمي الفعاليات العالمية، ليكون منصة مهمة لتقديم حلول مبتكرة وتوفير تجربة استثنائية للزوار لمسافة تصل إلى 10 آلاف ميل من الموقع. ونحرص من خلال المركز على تقديم تجربة رقمية عالمية المستوى لمنظمي الفعاليات واستعراض أهم المزايا والاحتياجات وسهولة الوصول إلى المواقع".

نبذة عن "مركز إي2 دبي الجنوب للفعاليات والمعارض"

يعدّ "مركز إي2 دبي الجنوب للفعاليات والمعارض" موقعاً متفرداً للفعاليات، حيث تمّ تصميمه ليكون منصة رائدة لتعزيز التواصل بين نخبة من منظمي المعارض لاستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات العالمية. ويقع المركز في منطقة "دبي الجنوب" المشروع العصري الأول في إمارة دبي، ليكون موقعاً مهماً لعدد من الفعاليات والمعارض العالمية المتميّزة مثل "معرض إكسبو 2020". ويتم إدارة المركز من قبل مجموعة "جي. إل. إيفنتس"، الشركة العالمية الرائدة التي تتمتع بخبرة واسعة في مجالات الضيافة وادارة كبرى الفعاليات والمؤتمرات العالمية.

للتعرّف أكثر على "مركز إي2 دبي الجنوب للفعاليات والمعارض" يرجى زيارة الموقع الالكتروني e2-dubaisouth.ae

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