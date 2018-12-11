ديفيد كاميرون يعرب عن قلقه إزاء تأجيل تصويت مسودة اتفاق "بريكست"

رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون

وكالات:

أعرب رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون،اليوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء قرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن تأجيل التصويت على مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" الذي كان من المقرر أن يجري اليوم أمام مجلس

العموم، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.



وقال "كاميرون" : إنني لم أندم على دعوتي بشأن إجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"بريكست"، معربًا عن قلقه حيال ما أعلنته رئيسة

الوزراء البريطانية الليلة الماضية.



وأضاف رئيس الوزراء البريطاني السابق "إنني مازلت أدعم جهود ماي في المحاولة ولما لديها من شراكة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي".

وكانت "ماي" قد أعلنت الليلة الماضية، أمام مجلس العموم، تأجيل التصويت على مسودة اتفاق "بريكست" الذي كان مقررًا اليوم نظرًا للانقسامات العميقة في صفوف النواب الذين هددوا برفضه.