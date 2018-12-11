- 1/2
- 2/2
أعرب رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون،اليوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء قرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن تأجيل التصويت على مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" الذي كان من المقرر أن يجري اليوم أمام مجلسالعموم، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.
وقال "كاميرون" : إنني لم أندم على دعوتي بشأن إجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"بريكست"، معربًا عن قلقه حيال ما أعلنته رئيسة
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني السابق "إنني مازلت أدعم جهود ماي في المحاولة ولما لديها من شراكة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي".
وكانت "ماي" قد أعلنت الليلة الماضية، أمام مجلس العموم، تأجيل التصويت على مسودة اتفاق "بريكست" الذي كان مقررًا اليوم نظرًا للانقسامات العميقة في صفوف النواب الذين هددوا برفضه.
شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد كاميرون يعرب عن قلقه إزاء تأجيل تصويت مسودة اتفاق "بريكست" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .