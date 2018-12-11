أمريكا تعتقل 170 مهاجرًا تقدموا بطلبات لاستعادة أطفالهم المحتجزين

الشرطة الأمريكية تعتقل مهاجرين غير شرعيين - أرشيف

وكالات:

اعتقلت سلطات الهجرة الأمريكية 170 شخصًا بين مطلع يوليو وأواخر نوفمبر، بعد أن تقدموا بطلب استعادة أطفالهم الذين تحتجزهم الحكومة، في حملة يقول منتقدوها إنها تثني الأقارب عن استعادة بعض من 14 ألف طفل محتجزين.

ذكر ماثيو بورك، المتحدث باسم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة، أن

بين المعتقلين 61 صنفتهم السلطات مجرمين، في حين ارتكب المئة والتسعة الباقون مخالفات متعلقة بالهجرة.

ووصل الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بفضل تعهدات منه باتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين، وأمر بتطبيق أكثر صرامة للقوانين لإثناء

المهاجرين عن عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وتحد القوانين الأمريكية من مدة احتجاز المهاجرين القصر، ولذلك غالبًا يُسلم الذين تقبض عليهم السلطات وهم يعبرون الحدود بمفردهم لآبائهم، أو لأقاربهم من الدرجة الأولى.

وقال بورك إن نحو 80% من الرعاة المحتملين للأطفال الذين تحرت عنهم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك خلال فترة الأشهر الخمسة تلك كانوا موجودين في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية.