خادم الحرمين يُهنئ رئيس كينيا بذكرى استقلال بلاده

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الملك سلمان بن عبدالعزيز - العاهل السعوديالسعودية - ليندا سليم
بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة لأوهورو كينياتا،رئيس جمهورية كينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
أعرب "سلمان" باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق متمنيًا التقدم والازدهار.
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