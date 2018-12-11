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الأرصاد السعودية تحذر من طقس بارد على شمال ووسط المملكة

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الأرصاد السعودية تحذر من طقس بارد على شمال ووسط المملكةأمطار بالسعودية - أرشيف
- ليندا سليم:

 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، أن يسود طقس بارد على شمال ووسط المملكة، وسماءً غائمة جزئيًا على شرق ووسط المملكة، فيما تتكوّن السحب

الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق، جازان، عسير، الباحة.


 أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة

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18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

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