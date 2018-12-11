الأرصاد السعودية تحذر من طقس بارد على شمال ووسط المملكة

أمطار بالسعودية - أرشيفالسعودية- ليندا سليم:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، أن يسود طقس بارد على شمال ووسط المملكة، وسماءً غائمة جزئيًا على شرق ووسط المملكة، فيما تتكوّن السحبالرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق، جازان، عسير، الباحة.
أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة
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