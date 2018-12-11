وثائق: أستراليا أنقذت مدينة بريطانية من التدمير النووي على حساب منطقة للسكان الأصليين

منطقة أسترالية تدعى مارالينجا تقع على بعد أكثر من 15.000 كم من إنجلترا أصبحت منطقة اختبار نووية لبريطانيا مما أدى إلى تشريد قبيلة لسكان أستراليا الأصليين

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - بعد أكثر من ١٠ سنوات من تدمير قنبلة ذرية مدينة هيروشيما اليابانية، كانت مدينة إنجليزية صغيرة مطلة على البحر على وشك أن تكون التالية.

سكيبسي، التي تقع غرب يوركشاير كانت المكان الذي اختاره الجيش البريطاني للتبخر من على وجه الأرض باستخدام حوالي ١٢ قنبلة ذرية حيث وضعت بريطانيا آنذاك قوتها موضع اختبار.

لكن المدينة الساحلية الصغيرة تم إنقاذها بعد موافقة الحكومة الأسترالية على اقتراح باختيار منطقة نائية تابعة لسكان أستراليا الأصليين لتكون موضع التجارب النووية البريطانية.

المنطقة النائية تعرف باسم مارالينجا في جنوب أستراليا على بعد أكثر من 15.000 ألف كم من إنجلترا حيث أصبحت منطقة تجارب نووية مما أدى إلى تشريد قبيلة محلية من الأبورجنيز الذين يمثلون سكان أستراليا الأصليين.

وبعد مرور أكثر من ستة عقود على تلك الواقعة، تحولت تلك المدينة الأسترالية إلى "عاصمة سرطان" في تلك المنطقة النائية من البلاد مما يثير الشكوك إذا ما كانت أستراليا تستطيع امتلاك طاقة نووية.

صور مذهلة لاختبار نووي نفذه الجيش البريطاني في خمسينيات القرن الماضي حيث كانت بريطانيا تحاول مضاهاة التكنولوجيا الأمريكية والسوفييتية.وسمحت الحكومة الأسترالية للقوات الإنجليزية بإجراء التجارب النووية في منطقة نائية بدلا من تدمير مدينة إنجليزية ساحلية صغيرة.

منطقة أسترالية تدعى مارالينجا تقع على بعد أكثر من 15.000 كم من إنجلترا أصبحت منطقة اختبار نووية لبريطانيا مما أدى إلى تشريد قبيلة لسكان أستراليا الأصليين

وكشفت وثائق تم كشف النقاب عنها في وقت سابق هذا العام الخطة المذهلة التي كان فيها الخبراء سيدمرون بموجبها قرية كاملة بعشرات التجارب النووية.

وتم بناء سرداب تحت أرض المدينة مما يدل على مدى تقييم مستوى التدمير.

لكن الفكرة تم وأدها قبل الوصول إلى أروقة البرلمان البريطاني ووقع الاختيار على المنطقة الأسترالية بدلا منها.