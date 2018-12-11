مقاطعة اراضي الشمال تطلق برنامجاً جديداً لاستقطاب المهاجرين للانتقال إلى استراليا

أعلنت حكومة مقاطعة أراضي الشمال عن برنامج جديد يهدف إلى استقطاب المهاجرين من العمال الذين يفتقرون للمهارات أو الشهادات لسد النقص الحاد في 11 قطاعاً على اراضيها.

وفي حين ستستقبل المقاطعة المهاجرين ممن لا يملكون مهناً او حرفاً مطلوبة في باقي ولايات استراليا أو مقاطعاتها يتوجب على المهاجر القادم إلى الـ NT العيش فيها لمدة لا تقل عن ثلاثة أو اربعة اعوام من الخمسة المطلوبة في ذات الاقليم الريفي بعد الوصول إلى استراليا كشرط اساسي لقبول طلبه للهجرة إلى أستراليا.

والجدير بالذكر ان البرنامج الجديد سيرحب بالمهاجرين من ذوي المهارات المحدودة باللغة الانكليزية أيضاً وسيمنح القادمون بموجب هذه التأشيرات الاقامة الدائمة.

وبحسب الحكومة المحلية في المقاطعة ستهدف الاتفاقية الجديدة أي نظام استقطاب المهاجرين المعلن عنه إلى زيادة عدد السكان ودعم الاقتصاد خاصةً وان أول برنامج سبيه لاستقطاب المهاجرين والذي أثبت نجاحه تنتهي مدته في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

أمّا بالنسبة للشركات الموظفة لهؤلاء المهاجرين فعلى الشركات اثبات عدم قدرتها على ايجاد عامل او موظف من سكان المقاطعة لشغل الوظيفة قبل كفالة عامل اجنبي سيمنح حق الهجرة والعمل في الولاية.

ومن الوظائف التي تسعى المقاطعة لاستقطاب عمال لشغلها الفندقية والمطاعم والمقاهي والعمل في المزارع.