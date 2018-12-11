أستراليا: هل أنتم من سكان NSW وتستخدمون الطرق المدفوعة Toll بشكل اسبوعي؟ اليكم هذا الخبر السار اذاً

أعلنت حكومة NSW عن منحها حوالي 160 ألف سائق من يستخدمون الطرق المدفوعة Toll بشكل اسبوعي خصماً بقيمة 50% على رسوم تسجيل السيارات Registration في محاولة جديدة للتفوق على حزب العمال المعارض قبل انتخابات الولاية العام المقبل.

وبحسب الأرقام الأولية ستكلّف هذه الخطوة حكومة الولاية مئة مليون دولار في السنة الأولى على تطبيقها خاصة وانها ستشمل كل سائق يدفع 15$ أو اكثر على رسوم الـ Toll كل اسبوع.

وتعتبر خطة رئيسة الحكومة غلاديس بيريجكليان الجديدة الخاصة بالخصومات على رسوم تسجيل السيارات تكملة لبرنامج الحكومة الحالية الذي منح السائقين الذين يدفعون 25$ في الاسبوع على رسوم الـ Toll فرصة تسجيل سياراتهم مجاناً.

وعن الخطة الجديدة ستبدأ الحكومة العمل بها ابتداءً من الأول من تموز يوليو العام القادم (2019) ولكنه سيعمل بمفعول رجعي أي انه سيشمل دفعات السائقين على الـ Tolls منذ الأول من تموز يوليو العام الجاري (2018).

هذا ويجب يجب على السائقين استيفاء بعض الشروط للحصول على خصم الـ 50% ومن الشروط دفع ما لا يقل عن 780$ على رسوم الـ Toll سنوياً اي ما معدله 15$ في الأسبوع.

ويشار إلى انّ المعارضة العمالية في الولاية كانت قد وعدت باعادة العمل بنظام اعادة الأموال النقدية أو ما يعرف بـ Cash back لمستخدمي بعض الطرق السريعة المدفوعة مثل M4 معتبرةً ان حوالي 550 ألف سائق سيتفيدون من هذا النظام.