هذه القوانين الجديدة دخلت حيّز التنفيذ في مطارات أستراليا الداخلية فانتبهوا

أعلنت شركات الطيران العاملة ضمن الولايات الأسترالية عن قانون جديد يقضي بتوزين الحقائب المحمولة على متنها Carry-on luggage وعدم السماح للحقائب التي يزيد وزنها أو حجمها عن معايير محددة من مرافقة المسافر داخل الطائرة.

وابتداءً من اليوم ستبدأ شركة Virgin Australia للطيران بتوزين الحقائب المحمولة مع الركاب عدة مرات فبل الصعود إلى الطائرة وعلى باب الطائرة حتى. ولن تسمح الشركة للحقائب المحمولة التي يزيد وزنها عن سبعة كيلوغرامات من دخول حجر الركاب على متنها.

هذا وقد كانت شركة Qantas قد اعلنت عن قوانين مماثلة الأسبوع الماضي في حين تطبق شركات أخرة مثل Tigerair Australia and Jetstar هذه القوانين منذ فترة.

ويشار إلى أنّ شركتي Qantas و Virgin Australia ستقومان بتعزيز وجود موظفيها في المطارات المحلية والداخلية لتطبيق القانون الجديد الذي دعمته هيئة سلامة الطيران المدني ابتداءً من السابع عشر من الشهر الجاري.

أمّا بالنسبة لحجم الامتعة المسموح بها على متن هذه الطائرات للمسافرين ضمن الـ Checked in luggage أي في الشحن فتسمح Virgin Australia للمسافر بـ 30 كغ من الامتعة منها 23 كغ في الشحن و 7 في اليد أمّا كوانتاس فتسمح بـ 30 كغ من الأمتعة المسحونة و حقيبتين محمولتين باليد على ألّا يتخطى وزن كل حقيبة محمولة الـ 7 كغ.